CESSIONI, Attesa Amrabat. Via anche Jovic e Kokorin

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da La Repubblica (Firenze) a centrocampo tutto dipenderà dal futuro di Amrabat. Il marocchino è stato schierato titolare nella penultima amichevole al Franchi e fin qui, nonostante i tanti rumors provenienti soprattutto dalla Premier e in particolare dal Manchester United, l’offerta concreta sul tavolo della Fiorentina non è ancora arrivata. La dirigenza sta valutando tanti profili e alcuni di questi potrebbero rappresentare un’occasione interessante. Ma la situazione attorno ad Amrabat, in chiave cessione, non si sblocca. Sul fronte delle cessioni, poi, occhi su Jovic e Kokorin. I viola stanno cercando una sistemazione a entrambi.