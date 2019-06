CESARI, Guagni il mio rimpianto. Suo papà mi disse...

Giuseppe Cesari, presidente di una squadra, il Brescia, che non è più in Serie A a causa di costi di gestione insostenibili ma che ha marchiato in maniera indelebile l'Italia Femminile del Mondiale (delle 23 convocate, 15 sono passate da lì), ha parlato a Tuttosport del capitano della Fiorentina Alia Guagni: "E' il mio rimpianto. Sono molto amico del papà, mi ha sempre detto che, se avesse lasciato Firenze, sarebbe venuta da noi. Poi sono arrivati i Della Valle e figurati se un fiorentina come lei andava via. Giusto così".