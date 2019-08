CENTROCAMPO, Da Demme a Rongier: il punto

Stamani in edicola il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sul centrocampo viola. Sfumato Nainggolan a causa di motivi personali del giocatore la Fiorentina sembra aver virato su Demme (dato per vicinissimo). In alternativa si fa il nome di Valentin Rongier richiesto anche dall'Inghilterra. Mentre spunta anche il nome di Luka Milivojevic, serbo di 27 anni in forza al Crystal Palace. Rimangono invece in sospeso tre centrocampisti in uscita: Dabo, Saponara ed Eysseric.