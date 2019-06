CENTROCAMPO, Biglia e Badelj alternative a Bennacer

In attesa di capire la decisione definitiva di Daniele De Rossi, la Fiorentina ha trovato l'accordo con l'Empoli (12 milioni) per Ismael Bennacer, per il quale non è da escludere possa essere inserito David Hancko come contropartita. Gli ostacoli adesso riguardano eventualmente la concorrenza del Lione e la volontà del ragazzo. Secondo la Repubblica, in alternativa all'algerino ci sono Lucas Biglia, dall'ingaggio molto alto e per il quale potrebbe essere usata come contropartita Jordan Veretout, e Milan Badelj. Quest'ultimo obiettivo può essere frenato da Claudio Lotito, che difficilmente cede a prezzi bassi.