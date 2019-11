CENA DI SQUADRA, Tutti i dettagli: paga Dalbert

In un momento in cui si parla di ammutinamenti e liti in Serie A, scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina invece fa gruppo andando tutti a cena. Circa 50 persone tra giocatori, staff e dirigenti, al ristorante "13 gobbi" abituale punto di ritrovo di Pradè e Montella da sempre amici dei proprietari Lucio ed Enrico.

Tra un antipasto di prosciutto e mozzarella, un piatto di rigatoni filanti e una tagliata di bistecca c’è stato spazio solo per il buonumore, con Ribery solito showman. Alla fine alla cassa sono passati in due, un titolare (Dalbert) e un giovane, probabilmente per pagare il pegno di una partitella persa in allenamento. Bistecca e Chianti contro purceddu e Cannonau: chi vincerà domenica?