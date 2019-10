CELLINO, Gol Ayé? Sono perplesso. Su Pulgar...

Nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è tornato a parlare dello scorso match contro i viola giudicando buono il pareggio considerata la situazione da cui venivano Le Rondinelle e che la Fiorentina è una squadra ritenuta forte. Un po' più perplesso sull'arbitraggio e soprattutto sul VAR. Questo ciò che ha detto: "Ho apprezzato l'arbitro Calvarese, meno il VAR per il gol annullato ad Ayé. Si tratta della quarta volta che ci viene tolto un gol per un intervento esterno. Ripeto: Calvarese è un ottimo arbitro, come tanti altri. Negli ultimi anni la media è migliorata, per questo è bene lasciare agli arbitri il pallino in mano. Invece il VAR rischia di condizionarli, di togliere loro il senso di responsabilità. Un danno per tutti. Dessena? Non farò ricorsi. Mi hanno chiesto di invocare la squalifica di Pulgar, ma credo nella buona fede del cileno".