CECCHI GORI/2, Viola migliore ma qualcosa non va

FirenzeViola.it

In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Mario Cecchi Gori, la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex proprietario della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, il quale ha parlato della sfida di stasera tra Fiorentina e Juventus: "Vale tre punti come le altre, è un campanilismo esagerato. Conta che la Fiorentina vinca qualcosa, non che vinca contro la Juve. Una volta invitai al Franchi Boniperti ed entrammo a braccetto, poi nei novanta minuti si era rivali ma sempre con lo spirito giusto”.

Suo padre come viveva le sfide contro la Juve?

“La pensava come me, anche se l’unica volta che fece a botte allo stadio - da tifoso - fu durante un Fiorentina-Juventus”.

Della Fiorentina di oggi cosa pensa?

“Negli ultimi anni è migliorata, ma penso che ci sia qualcosa alla radice che non va, ma non lo dico”.

Lei dichiarò che non avrebbe mai venduto Vlahovic e Chiesa, ne è ancora sicuro?

“Firenze si cova i suoi giocatori per questo penso che soprattutto Chiesa sarebbe dovuto rimanere. Sarebbe migliorato con serenità. Dopo quei due non si sono trovati dei sostituiti validi, di fatto siamo senza centravanti”.

Vedrà la partita stasera?

“Si ma non sono più così innamorato del calcio. I veri problemi, dalla Covisoc ai diritti tv non sono mai stati risolti, mentre gli interessi economici sono aumentati. Alla fine contano solo gli zeri”.