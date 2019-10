CECCHERINI, Il mondo capovolto: in campo solo 7'

Federico Ceccherini è scivolato in fondo alle gerarchie di Montella in difesa, scrive il Corriere Fiorentino. Stasera a Reggio Emilia non ci saranno Caceres e Ranieri, ma nonostante questo il centrale ex Crotone non ha convinto l’allenatore. L’unica volta che è sceso in campo quest'anno è stato contro la Juventus, 7 minuti, poi soltanto panchina.

Se pensiamo che l'anno scorso fu scelto da Montella anche al posto di Vitor Hugo, è facile comprendere come il mondo di Ceccherini si sia capovolto. La via del mercato potrebbe riaprirsi a gennaio.