CECCHERINI, Il Brescia resta in pressing sul centrale

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, in queste ore non accenna ad abbassarsi il pressing del Lecce per Federico Ceccherini: la squadra di Corini sta cercando un centrale difensivo d'esperienza e anche se il nome in cima alla lista è quello di Lorenzo Tonelli, il difensore viola resta in lizza assieme a Sebastiano Luperto, Matteo Gabbia del Milan e Luka Bodgan del Livorno.