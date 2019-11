CDS, Voglia di Vlahovic al fianco di Chiesa

"Voglia di Vlahovic al fianco di Chiesa". Questo il titolo che si legge sulle pagine del Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Con Ribéry condannato a scontare ancora due giornate, a detta di Montella il centravanti più in forma è Dusan Vlahovic. Il peso dell'attacco rimarrà in prevalenza sulle spalle di Federico Chiesa, che, scrive il quotidiano, come i campioni non si risparmia mai. L'impressione è che Montella voglia dare una chance al classe 2000 che è piaciuto anche nei pochi minuti giocati a Sassuolo. Boateng dà sicuramente più garanzie, ma occhio alla carte segreta chiamata Pedro che Montella potrebbe tirare giù da un momento all'altro (con più probabilità dopo la sosta).