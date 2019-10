CDS, La Viola ammonisce: Chiesa va protetto

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla dell'ammenda di 2.000 euro resa nota nella giornata di ieri dal giudice sportivo per Federico Chiesa in occasione dell'ammonizione subita nella partita contro il Brescia a causa di una simulazione. Federico, visibilmente furibondo quando è stato sostituito al Rigamonti, non sopporta l'etichetta di cascatore e Federico parlerà quando lo riterrà più opportuno. Ieri quasi tutti si aspettavano delle dichiarazioni da parte del giocatore. Chiesa non parla e dice no alla richiesta di interviste. A fine gara, lunedì sera è stato protetto da Pradè. Ma ieri Joe Barone ai nostri microfoni ha ulteriormente preso le sue parti dicendo che non era un'ammonizione meritata.