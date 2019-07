CAUSIO, Chiesa, vai alla Juve per il salto di qualità

In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex campione del Mondo Franco Causio ha parlato anche della possibilità che Federico Chiesa vada alla Juventus: "Lo capisco. Senza nulla togliere alla Fiorentina è arrivato per lui il momento del salto di qualità. Nella Juve lotterebbe per lo scudetto, per la Champions. Chiesa sarebbe obbligato a migliorarsi. Le sfide europee, in questo senso, sono fondamentali. Capello qualche volta dice delle cose giuste. Il campionato italiano non sempre è allenante. Bernardeschi? Il ragazzo ha dei numeri. Ma non deve accontentarsi. Deve avere l’ambizione di crescere. Di diventare ancora più forte. Nella Juve ci sono altri esterni d’attacco interessanti".