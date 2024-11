CATALDI, Finalmente il ritorno, viola pronti a riscattarlo

FirenzeViola.it

L’assenza di Danilo Cataldi nelle ultime tre partite non ha fermato la corsa della Fiorentina, ma per Palladino è stata una vera sfida gestire il centrocampo senza di lui. Ora, il centrocampista è completamente recuperato dall’infortunio al polpaccio subito contro la Roma e il suo ritorno da titolare è previsto per la ripresa del campionato. Cataldi, fondamentale per il suo equilibrio tra fase difensiva e capacità di rilanciare l’azione, era stato un punto di riferimento nelle prime sette giornate di Serie A (con una doppietta a Lecce) e in Conference League. Il suo rientro arriva in un momento decisivo per la Fiorentina, con un calendario fitto di impegni fino alla fine dell’anno, e rappresenta una risorsa cruciale per un centrocampo che rischiava di rimanere troppo corto.

Il giocatore, che si è adattato rapidamente al sistema di Palladino, si è imposto come un leader silenzioso e un pilastro del centrocampo, guadagnandosi la piena fiducia dell’allenatore e della dirigenza. Con l’avvicinarsi del mercato invernale, la Fiorentina guarda già al riscatto dalla Lazio per 4 milioni, convinta che Cataldi possa essere un punto fermo anche per il futuro. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.