CASTROVILLI, Venerdì chiamata del ct. Poi il rinnovo

Spazio dedicato al magic moment di Gaetano Castrovilli sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino. Come spiega oggi il quotidiano, molto probabilmente venerdì Roberto Mancini lo convocherà in Nazionale e anche se il giocatore, in questo senso, non ha ricevuto segnali, la strada è quella. La Fiorentina se lo gode e presto lo blinderà col rinnovo di contratto. Un appuntamento ancora non è stato fissato ma la firma arriverà molto presto. Per lui è pronto un accordo fino al 2023, con ingaggio raddoppiato e tanti bonus legati a traguardi individuali e di squadra.