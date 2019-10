CASTROVILLI, Rinnovo, miss Italia e Nazionale

Gaetano Castrovilli è l'uomo della provvidenza, colui che ieri contro il Sassuolo ha riportato il sereno nella squadra viola siglando il gol del pareggio in un momento di affanno generale. Come scrive il Corriere Fiorentino, il gioiello gigliato sta vivendo un momento magico. Poche settimane fa ha infatti firmato il rinnovo di contratto con la Fiorentina, mentre a metà novembre il ct Mancini lo convocherà in Nazionale. Senza dimenticare la felicità extra-calcio: da qualche tempo Gaetano si è fidanzato con Rachele Risaliti, miss Italia nel 2016 (LEGGI QUI l'anticipazione di FV). In passato Rachele è stata invitata al Franchi come tifosa vip, ora a maggior ragione sarà quasi scontato immaginarla allo stadio.