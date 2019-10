CASTROVILLI, Lui e Amrabat oscurano Pjanic & co

Come riporta il Corriere dello Sport, Gaetano Catrovilli e il veronese Sofyan Amrabat sono le due rivelazioni a centrocampo che in Serie A stanno oscurando tanti campioni già affermati come Miralem Pjanic. Non stupisce che i viola abbiano puntato subito al rinnovo del giocatore pugliese. E' un po' una storia che si ripete, quella dei predestinati che si ritrovano ad essere piccoli fenomeni. Come anche lo stesso Sandro Tonali, obiettivo gigliato.