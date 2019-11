L'alternativa dell'Inter a Dejan Kulusevski per la prossima estate si chiama Gaetano Castrovilli. I nerazzurri stanno seguendo da vicino il classe 2000 del Parma, ma per l'ex Atalanta la concorrenza non manca e questo è il motivo per cui vengono battute altre piste simili, come quella che conduce al talento viola classe '97. A riportarlo è il Corriere dello Sport.