CASTROVILLI, Il futuro è incerto: Italiano lo richiama?

Sulle pagine odierne de La Nazione trova spazio anche un focus legato a Gaetano Castrovilli, l'unico della comitiva viola rimasto a Firenze e non partito per Riyad per giocare la Supercoppa: il centrocampista sta continuando a lavorare al Viola Park per recuperare dai problemi al ginocchio ma per il rientro serve ancora tempo, ed è questo il motivo principale che ha spinto Vincenzo Italiano a lasciarlo a Firenze rispetto a Dodo e Gonzalez. La situazione legata all’ex Bari rappresenta un punto interrogativo. Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno e ci sarà da capire se la Fiorentina vorrà dargli una seconda chance o rinnovargli il contratto per non perderlo a 0 anche se, dopo il nuovo infortunio, il valore è calato rispetto ai circa 14 milioni offerti in estate dal Bournemouth.

Ci sono poi le valutazioni da parte di Italiano, che potrebbe reinserire il classe ‘97 in un momento della stagione dove la Fiorentina si giocherà tanto. Se il mercato non prevede grandi arrivi, il suo rientro potrebbe essere prezioso per un centrocampo che necessita di qualità.