CASTROVILLI, Contro il Catanzaro nuovo ruolo. Bene Ikone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il quotidiano La Nazione, nell'edizione odierna, torna a trattare della partita tra Fiorentina e Catanzaro. A breve la Viola saprà l'esito della partecipazione alla prossima Conference League. Se la notizia dovesse essere positiva, la stagione della squadra di Italiano, comincerà in maniera anticipata come lo scorso anno, sperando però in un sorteggio più morbido rispetto a quello della stagione passata, dato che il Twente si è dimostrato molto più ostico di tante squadre all'interno della competizione. Spingere subito è l'imperativo e lo si capisce dall'atteggiamento del tecnico della Fiorentina già nell'amichevole con il Catanzaro. Tante le indicazioni date ai giocatori, soprattutto a Castrovilli, utilizzato nel ruolo di trequartista in modo da potersi inserire in area di rigore. Quel ruolo è ovviamente di Bonaventura ma Italiano ha lasciato intuire che per il 10 si stia pensando a un qualcosa di nuovo.

Altra nota positiva è stato Jonathan Ikone che ha segnato e si sa che il timbro di domenica sera fa ben sperare. Un passo avanti rispetto a quando - lo scorso anno a Moena - Italiano fra il serio ed il faceto si chiedeva se per lui potessero allargare le porte. L'esterno viola sa di dover migliorare ma intanto a piccoli passi ha dimostrato che anche lui sta facendo progressi.