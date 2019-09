CASTROVILLI, 1ª a San Siro, il rinnovo e l'azzurro

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dedica questa mattina spazio a Gaetano Castrovilli attraverso un focus. Secondo il quotidiano, il talento pugliese è il giovane che più degli altri si è posto sulla scia di Federico Chiesa, ovvero dei giocatori "made in Florence" (come direbbe Barone) che sono stati fino ad oggi in grado di stupire. Adesso il ct Mancini non vuole più fare a meno di lui e lo ha messo da settimane nel mirino: vuole chiamarlo con sé quanto prima per misurarne le caratteristiche e per rendere ancora più orgoglioso il patron Rocco Commisso. Adesso è tutto pronto sia per il rinnovo (la firma del prolungamento fino al 2024 è sempre più vicina) sia per il suo debutto a San Siro.