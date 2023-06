CASTRO, Viola offre 2 mln l'anno, lui ne chiede 2,5

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scrive il Corriere Fiorentino tra Gaetano Castrovilli e la Fiorentina la partita si annuncia tutt’altro che semplice. Con un paio di premesse. La prima: il giocatore non vuole assolutamente arrivare alla rottura, e al suo procuratore (Alessandro Lucci) ha detto che la firma con i viola rappresenta la sua primissima scelta. La seconda: piaccia o no, il coltello dalla parte del manico lo ha il calciatore visto che l’attuale accordo scadrà il prossimo anno e quindi, tra sei mesi, il 10 sarebbe libero di firmare per qualsiasi altro club si presentasse alla sua porta lasciando la Fiorentina con zero euro ed un pugno di mosche in mano. Lucci ha fatto presente come Gaetano sia riconoscente al club e per questo gli ha concesso priorità assoluta nonostante la posizione di comodo ma, allo stesso tempo, ha chiesto garanzie tecniche ed uno stipendio in linea con quello degli altri big della rosa. Di fatto, Castro, vorrebbe guadagnare quanto Nico e Milenkovic e, quindi, circa 2,5 milioni netti all’anno.

Una distanza abbastanza ampia sulla quale la discussione si è fermata. Non è una rottura, sia chiaro (i colloqui continueranno), ma ad ora non ci sono nuovi incontri fissati e non è da escludere, quindi, che Castrovilli inizi la stagione col contratto in scadenza. Una situazione risolvibile ma, soprattutto per la società, tutt’altro che ideale. Anche perché, ogni giorno che passa, la rende più debole.