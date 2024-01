CASINI, La risposta a Lotti: "Partite al VP uno spreco"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dal quotidiano La Nazione quest'oggi in edicola, ha fatto scalpore lo striscione esposto ieri al franchi nei settori di Ferrovia e Maratona con scritto "#dove giocherà la Fiorentina". Uno striscione esposto a 48 ore dall'incontro in prefettura con gli attori principali sul tema stadio. La Fiorentina deve scegliere dove giocare. Al tavolo sono invitati ovviamente il Sindaco Dario Nardella, il governatore Eugenio Giani, la Lega Calcio e anche i due rappresentanti empolesi: la Sindaca Brenda Barnini e l'Empoli Calcio. Ieri il Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica Luca Lotti ha parlato a ToscanaTv dicendo: "Mi pare di capire che la partita sullo stadio sia prettamente fiorentina, tra la società e Comune, più che con il Governo. Però ascolteremo il prefetto. Nella vicenda l’altro attore importante è il Comune di Empoli, che è il proprietario del Castellani e il sindaco Barnini si è già espresso sulla vicenda.

"Io penso che il Viola Park, oltre che essere un grande investimento, potrebbe essere anche una soluzione. Ma qui mi limito a commentare da osservatore. La Fiorentina non ha mai nascosto di voler investire e mettere soldi, ma quando si è saputo, magari unendoli a soldi privati, non c’è stata una grande lungimiranza su Commisso". Alle parole di Lotti ha risposto prontamente il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini: "E’ una suggestione senza realtà: significherebbe per la Fiorentina smontare una delle perle del Viola Park il mini stadio da 3000 posti. Sarebbe un costo, uno spreco e uno spregio al più bel centro sportivo. Sullo stadio c’è un’unica soluzione: sospendere l’iter, ottenere dal Governo il congelamento delle risorse che è assolutamente possibile e rinviare l’avvio dei lavori alla prossima amministrazione comunale che potrà così ricalibrare attraverso una partnership pubblico privato come previsto dal dlgs 36/23 insieme alla Fiorentina il progetto stadio. Sfruttare questo tempo per rivedere il progetto di cantierizzazione prevedendo, cosa anche questa assolutamente fattibile, la possibilità di far coesistere lavori e partite".