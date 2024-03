CASAMONTI, Vi racconto il forno per le pizze voluto da Joe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Cosa c’è di più accogliente, in Italia, della così detta “pizzata tra amici”? Il Viola Park, oltre ad essere bellissimo, voleva essere accogliente fin da subito: ecco perché, scrive La Nazione, nella villa della struttura venne fatto installare anche un forno per le pizze. A svelarlo è stato Marco Casamonti, architetto che ha progettato il Viola Park, che in un’intervista fatta al quotidiano ricorda Joe Barone: “La volontà di fare il centro era del presidente Commisso, la capacità e la forza e renderlo concreto sono state di Joe. Io mi sono messo a disposizione per disegnarlo. Devo dire che nella parte realizzativa c’è stato un lavoro in sintonia con Joe. Praticamente mi chiamava tutte le mattine. Mi chiedeva di modificare qualcosa, perché per lui il Viola Park era come un abito su misura. Aveva i suoi desideri e poi li trasferiva a noi. La soddisfazione è che quello che è stato realizzato deve molto al suo contributo. Il rammarico è che se lo sia potuto godere poco”.

Sul forno per la pizza: “Joe lo ha voluto perché si dilettava a cucinare. E diceva “quando sarà pronto potrò sfornare le pizze per i ragazzi“. Voleva uno spazio conviviale dove incontrare le persone. Per questo credo che la decisione della società di intitolare la villa a lui sia bellissima”.

Sul loro rapporto: “Il bello del mio rapporto con lui era che ci siamo arrabbiati cento volte e abbracciati duecento. c’era un grande rapporto dialettico, che ha permesso di costruire un sentimento di affetto e stima”.

Sulla targa in suo onore: “Penso che la maniera migliore potrebbe essere scrivere il suo nome sul muro. preparerò due o tre opzioni e poi sarà la Fiorentina a scegliere”.