CARESSA, Italiano ok ma si agita troppo. Jovic è questo

Il noto giornalista sportivo Fabio Caressa ha rilasciato un'intervista a La Nazione, dove ha parlato della Fiorentina: "Jovic? È questo. E se a Firenze è stato preso come uno ’stoccatore’, non si era andati a leggere lo score del giocatore che aveva fatto benissimo in Germania, ma già al Real aveva avuto problemi di finalizzazione. Il serbo non è un attaccante da 30 gol".

Su Italiano invece ha affermato: "È un allenatore molto bravo. Mi piace. È ambizioso e preparato e soprattutto ha saputo cambiare. All’inizio era troppo integralista. Mi era sembrato eccessivamente rigido sulle sue idee tattiche, poi... ha cambiato, ha deciso di cambiare. E ricordatevelo: un allenatore che sa cambiare è un grande allenatore. Il suo difetto l’ho detto una volta direttamente a lui e posso ripeterlo: in panchina si agita troppo... e secondo me esagera. Un tecnico deve trasmettere tranquillità alla squadra, non tensione".