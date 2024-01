CAPPELLINI, Viola, un rischio puntare su questo Brekalo

FirenzeViola.it

All'interno delle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) è presente la classica rubrica del venerdì a cura di Stefano Cappellini "Il cubo di Kubik", all'interno del quale il giornalista analizza il momento della Fiorentina in chiave mercato. Ecco un estratto: "Una volta il mercato, quello estivo, era la stagione dei sogni.

Da tempo questo mercato senza limiti è anche il tempo dell’ansia: non so se è chiaro a tutti — a Italiano penso di sì — quanto sia rischioso affrontare tre o quattro partite decisive, compresi quarti di Coppa Italia e semifinale di Supercoppa, con il quasi obbligo di schierare un giocatore, Brekalo, che da settimane è sul mercato: se il croato apprezza l’idea di cambiare aria, come la stragrande maggioranza dei tifosi viola, è difficile che dia l’anima per i saluti finali. Nel dubbio, l’unica soluzione è fare presto ad acquistare qualcuno, sebbene la fretta sia spesso nemica dei buoni affari, almeno in fatto di prezzi. Dietro, invece, servirebbe tanto un Ujfalusi: un tizio capace di giocare a destra come al centro, per dare respiro a Kayode ma anche per evitare che Italiano debba fare troppo affidamento su Mina, il gigante buono ma non veloce.