Capitolo rinnovi: da Fortini nessun segnale di apertura. Ottimismo sul fronte Dodo

Capitolo rinnovi: da Fortini nessun segnale di apertura. Ottimismo sul fronte DodoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Ci sono due giocatori il cui accordo con la Fiorentina scadrà nel 2027: si tratta ovviamente di Dodo e di Niccolò Fortini. La situazione contrattuale di entrambi rappresenta una priorità per il club viola e per Fabio Paratici, che se anche si arrendesse all’idea di doverne negoziare la cessione preferirebbe farlo forte di un’intesa più duratura. Per capirsi: Paratici e Goretti trarrebbero maggiore guadagno economico da una potenziale vendita di Fortini se il contratto di quest’ultimo scadesse un anno più tardi.

Lo stesso vale per il brasiliano. La differenza, riporta il Corriere dello Sport, è che non ci sono segnali di apertura da parte del classe 2006. Più ottimismo sul fronte Dodo. 