CAPELLO, Viola solida. 2-2 con l'Udinese un episodio

FirenzeViola.it

Intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua sul momento della Fiorentina nel giorno in cui i viola fanno l'esordio in Supercoppa italiana contro il Napoli: "Prima dell’ultima con l’Udinese in campionato, mi sembrava che Italiano avesse finalmente limato certe disattenzioni difensive. E infatti la Fiorentina si era specializzata nelle vittorie per 1-0, a conferma che il corto muso non è poi così male eh. Vediamo ora se quel 2-2 un po’ così con i friulani è solamente un episodio.

Perché se la Viola si mantiene solida, allora è squadra vera: gioca bene a calcio. E se riuscisse ad andare in finale recuperando poi Gonzalez... Nico è l’uomo con più qualità della rosa".