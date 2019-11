CAMPO, Montella pensa al 3-5-2: Vlahovic resta fuori?

Come spiega questa mattina La Nazione, la Fiorentina anche ieri ha proseguito la sue preparazione per il match abbastanza complicato contro il Verona, che è una delle squadre più in forma del campionato e in classifica ha solo un punto in meno dei viola. Senza Castrovilli e Pulgar, Montella punterà a centrocampo su Benassi e uno fra Zurkowski e Cristoforo. Nelle ultime ore ha preso consistenza l’ipotesi del ritorno al 3-5-2 con Chiesa e Ribery in attacco, con Vlahovic pronto a entrare nella ripresa (magari al posto di Lirola o Dalbert) per il passaggio al 4-3-3. Ipotesi di lavoro, il vero obiettivo è quello di reagire dopo la pessima figura fatta a Cagliari. Quella che ha fatto arrabbiare i dirigenti e ha deluso i tifosi. Che domani, anche per effetto del gemellaggio, saranno addirittura in 4000 a Verona.