CAMPI, Prova a strappare il nuovo stadio. Il comune...

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola propone un lungo reportage da Campi Bisenzio e dalle zone dove potrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina, almento così sperano nell'amministrazione del Comune. I 30 ettari in Via Allende, di fronte e accanto al centro benessere Asmana, potrebbero già essere della Fiorentina dal momento che il club ha un'opzione d'acquisto con la famiglia Casini che scadrà i primi di novembre.

Il problema è quello legato al raggiungimento della zona che fu teatro di una festa flop del PCI nell'88. Ma prima l'assessore Riccardo Nucciotti, che dice: "Qui ci sono già due svincoli autostradali, facilmente collegabili, Prato est e Calenzano. L’ultimo pezzo della Mezzana-Perfetti Ricasoli, che collega Prato a Sesto e Firenze, apre a fine ottobre. In più ci sono già cinque milioni di euro già finanziati per la circonvallazione ovest per bypassare via dei Confini" e poi il sindaco Emiliano Fossi: "I miei uffici dicono che in 310 giorni si può finire tutta la procedura burocratica, Vas e Via comprese, e dare i permessi a costruire. Per uno stadio ci vogliono due anni di cantieri" non pensano che sia un problema irrisolvibile, tutt'altro. E d'altronde - conclude il quotidiano - anche a Campo di Marte non è che sia sempre una passeggiata.

