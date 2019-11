CAMPI, L'ipotesi non tramonta: nuova proposta

La Nazione oggi in edicola sottolinea come non sia ancora finita la questione stadio, anzi. La famiglia Casini - proprietaria dei terreni a Campi Bisenzio sui quali già i Della Valle avevano un'opzione d'acquisto - ha formulato una nuova proposta a Rocco Commisso e alla Fiorentina: altri 8 ettari a disposizione per poter realizzare lo stadio della Fiorentina, che diventerebbero così 35 totali ma non solo.

Con una lettera protocollata, inviata circa due settimane fa alla società viola i Casini hanno chiarito di voler accompagnare il percorso verso lo stadio con una compravendita non speculativa. Il prezzo di vendita, insomma, sarà "giusto e onesto" e una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al Meyer. In più ci sarà la possibilità di avere 7mila posti auto. "Nessuna competizione con Firenze, offriamo solamente un’opportunità alla Fiorentina qualora non si dovessero concretizzare le operazioni Mercafir o di restyling del Franchi", tiene a ribadire il sindaco Emiliano Fossi al quotidiano. L'opzione Campi Bisenzio riprende quota.

Per quanto riguarda la Mercafir, periti incaricati dal tribunale valuteranno e indicheranno il prezzo dopo che il terreno sarà messo nella lista dei beni alienabili del Comune. Poi, a gennaio, si procederà con la gara pubblica, un bando al quale la Fiorentina potrà partecipare. Ieri Commisso e Nardella si sono incontrati allo stadio, hanno parlato fitto, fra loro si sono allargati sorrisi. Niente lascia trasparire freddezza tra i due. Ma intanto la Fiorentina si guarda intorno.