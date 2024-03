CAMBIAGHI, Mi ispiro a Insigne e Chiesa. Sogno l'azzurro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Corriere Fiorentino quest’oggi presenta un’intervista all’attaccante dell’Empoli, Nicolò Cambiaghi, accostato anche alla Fiorentina ultimamente per l’estate: “Quest’anno la palla non va dentro eppure sto facendo prestazioni più importanti rispetto a un anno fa, ma per un po’ di imprecisione o un pizzico di sfortuna, la palla non entra. Però non ho l’assillo del gol, contano i risultati della squadra. Il mio obiettivo è continuare a giocare e a fare esperienza in questo campionato con avversari fortissimi. Le mie migliori qualità sono il dribbling e l’attacco della profondità.

Ma devo essere più cattivo, cinico. La Nazionale? È un sogno. Idoli? Da piccolo guardavo il Barcellona del mio idolo Messi, ma nel mio ruolo mi hanno ispirato Insigne e Chiesa".