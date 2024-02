CALCIOMERCATO VIOLA, Oggetto di canzoni e meme

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Passata la delusione per il mancato arrivo di Gudmundsson e l’amarezza per la brutta sconfitta di Lecce, i tifosi della Fiorentina hanno ripreso a commentare il mercato di gennaio con ironia. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica di Firenze, il trio comico chiamato "Rintrionati", formato da Simoone Centinèo, Daniele Amato e Simone Gaggioli, ha composto una canzone sulle note di "Una vita in vacanza" dello Stato Sociale, però in salsa calciomercato viola. "Abbiamo deciso di ripercorrere in musica tutti i bidoni comprati dalla Fiorentina, da Maxi Olivera a Verdù, da Benalouane a Sabiri, da Cutrone a Kouamé, passando per Ficini, Larrondo, Tello, Portillo", ha raccontato Simone Centinèo.

Qualcun altro, sempre in musica, ha invece composto una canzone di mercato sulle note di “ La Solitudine” della Pausini, dove Brekalo è il Marco della situazione che prende il treno delle 7.30verso Zagabria. E poi non sono mancati i riferimenti al frigo pieno, metafora di mercato utilizzata dal direttore generale Joe Barone e dei veri e propri meme a tema.