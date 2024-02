CALAMAI, Arthur out guaio: perché non Jack da play?

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la probabile emergenza con cui i viola dovranno fare i conti anche nella sfida di domenica contro il Frosinone, dove Arthur si annuncia ancora una volta assente: "Se il brasiliano non ci fosse sarebbe un bel problema, perché Arthur è stato un motore fondamentale della prima parte di stagione della Fiorentina. Senza l'ex Juventus sarebbe doveroso ridisegnare il centrocampo poiché a me questo Lopez non piace.

E allora perché non provare a testare Bonaventura nel ruolo di play, vista la sua capacità di innescare gli attaccanti? Penso che in una mediana a tre Jack possa fare la sua parte".