CAIRO, Nel primo tempo meritavamo il gol del vantaggio

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato sul pareggio maturato sabato sera tra granata e Fiorentina: "Ho visto un Toro che ha fatto cose eccellenti nel primo tempo, dove meritava di essere in vantaggio. E ha fatto molto bene anche nel secondo, in inferiorità numerica, avendo creato un paio di palle gol pur con l’uomo in meno, appunto. Una squadra compatta, coesa, in cui tutti hanno dato l’anima... All’intervallo sono sceso negli spogliatoi e ho visto il mister trasmettere messaggi bellissimi. I giocatori hanno reagito da grande squadra, questo mi fa molto piacere".

Il patron del Torino spende anche belle parole verso i giocatori: "Milinkovic-Savic? Lui aveva fatto molto, molto bene prima delle ultime due partite, quando ha avuto qualche incertezza. Del resto se sbaglia il portiere l’errore è più evidente perché prende il gol. Ma in campo sbagliano tutti: l’attaccante che non fa gol, il difensore che non lo evita, il centrocampista che perde la palla da cui nasce il gol avversario... Tutti sbagliamo. Però noi siamo al tredicesimo clean sheet, mi pare, dopo l’Inter il Toro è secondo: beh, dei meriti il portiere li dovrà pur avere. Buongiorno è tornato benissimo, Djidji ha giocato benissimo anche Masina, benissimo... Quando l’abbiamo preso non tutti erano felici, ricordo qualche messaggio. E invece sta facendo grandi partite dando prova di essere bravo calciatore e ragazzo di spogliatoio fantastico".