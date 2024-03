CAIRO, Che premio in caso di Coppa per il Toro Primavera

FirenzeViola.it

Come riporta Tuttosport oggi in edicola, in vista della finale di Coppa Italia tra Torino e Fiorentina Primavera, in programma il prossimo 4 aprile al Dall'Ara di Bologna alle 20.30, il presidente dei granata Urbano Cairo ha messo in palio un super premio per i suoi ragazzi: si parla di circa 150.000 euro lordi da dividersi tra tutti i componenti della rosa in caso di vittoria del trofeo contro i viola.

Non è importante la cifra, aggiunge il quotidiano, ma la mossa del club che in questo modo vuole rafforzare la propria vicinanza a tutto il settore giovanile e infatti al Dall'Ara è attesa la presenza proprio del presidente assieme al tecnico Vagnati e al responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani.