Gli occhi del Cagliari sono puntati su Cyriel Dessers e Christian Kouame, ma anche su Dennis Johnsen individuato come attaccante più duttile. Il nigeriano Desser è al Glasgow Rangers, Kouame è chiuso in viola a Firenze, ma non vorrebbe spostarsi dalla Toscana e per questo è una pista in questo momento fredda.