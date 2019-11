CAGLIARI, Che entusiasmo: stadio tutto esaurito

Nonostante il maltempo e l'orario non proprio comodo, i tifosi del Cagliari hanno acquistato tutti i biglietti disponibili alla Sardegna Arena per la sfida contro la Fiorentina. Stadio esaurito e botteghini dell'Arena che oggi resteranno chiusi in quanto non c'è più disponibilità in alcun settore, se non in quello riservato agli ospiti. Lo scrive il Corriere dello Sport.