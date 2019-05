CAGLIARI, Aspetta Cigarini oppure vira su Badelj

Novità di mercato anche per il Cagliari. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il centrocampo dei rossoblu è tutto in mano a Luca Cigarini: sarà lui a decidere se restare o meno in Sardegna anche la prossima stagione. In caso l'ex Atalanta rifiutasse di proseguire con il Cagliari, gli isolani virerebbero su un nome che dalle parti della Fiorentina è più che noto: Milan Badelj. Il croato alla Lazio non ha trovato molto spazio e a Cagliari avrebbe le chiavi del centrocampo, oltre a poter giocare con il suo "figlioccio" Bradaric.