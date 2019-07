CACIA, Viola, nessun rimpianto. Ma con maturità...

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Daniele Cacia è tornato sulla sua breve avventura alla Fiorentina, avvenuta nel corso dell'era Prandelli sulla panchina viola ma limitata da una serie di infortuni: "Sì, c’è un filo di rammarico per non aver sfruttato la chance" - ha raccontato l'ex Ascoli - "Con la maturità di oggi forse sarebbe andata diversamente, ma non ci sono rimpianti. Anzi, c’è orgoglio per ciò che sono riuscito a combinare in questi anni".