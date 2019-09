CACERES/2, Ribery, che classe. Su Drago guai a...

Queste altre dichiarazioni del difensore della Fiorentina Martin Caceres, che ieri ha concesso una lunga intervista esclusiva pubblicata questa mattina da Il Corriere dello Sport-Stadio: "Cosa significa avere in squadra uno come Ribery? È uno che ha vinto tutto ovunque, soprattutto in Germania, ma ha ancora fame. Non si accontenta. Pensate che quando si è allenato con noi in campo mi sono detto che al massimo avrebbe potuto avere trent’anni. Ha portato entusiasmo e carisma. Chi sarà la rivelazione del campionato? Mi auguro sia la Fiorentina, abbiamo i giocatori per esserlo. Se la paura ci ha abbandonato dopo la vittoria di mercoledì? Adesso che ci siamo riusciti dobbiamo continuare a guardare avanti. Non so se siamo da Europa, facciamo un passo dopo l’altro. Chiesa? Mi ha colpito tutto di lui, ha la testa giusta, e potente, veloce, calcio bene sia di destro che di sinistro. Dragowski? Guai a metterlo in discussione. Il gol del pari a Parma non è colpa sua: era coperto e non poteva vedere il pallone