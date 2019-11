CACERES, Torna dopo la sosta. Lirola convocabile

Sulle pagine de La Nazione viene fatto il punto infortunati in casa Fiorentina. L'allenamento di ieri ha infatti visto il ritorno in gruppo di Lirola che si è ristabilito in pochi giorni dal problema fisico subito nel corso della gara con la Lazio. Lo spagnolo ha effettuato da lunedì un ciclo di allenamenti differenziati e salvo clamorose sorprese domani contro il Parma ci sarà. L'unico dubbio da sciogliere è se partirà titolare o meno. Per Caceres la situazione è ben diversa: con buona probabilità tornerà a disposizione solo dopo la sosta, al pari di Ribéry. L'uruguaiano sta proseguendo nel suo percorso fatto di sedute personalizzate.