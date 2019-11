CACERES, Senza Pezzella sta a lui guidare la difesa

Senza German Pezzella, che oggi sarà operato per la frattura alla zona adiacente lo zigomo, toccherà a Martin Caceres guidare la retroguardia della Fiorentina, provando a sfruttare la sua grande dote di esperienza. Arrivato in estate in silenzio, il difensore uruguayano ha rapidamente scalato le gerarchie di Vincenzo Montella, in un reparto che comunque - per fortuna del tecnico - non è poi così corto, visto che ci sono anche Ranieri e Ceccherini.