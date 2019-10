CACERES-RIBERY-DALBERT, Il trio Montella

Il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio di oggi è: "Il trio Montella". Il riferimento va a Caceres, Dalbert e Ribery: con loro in campo la Fiorentina non ha mai perso e ha conquistato 11 punti in 5 partite. Sono i tre moschettieri che hanno contribuito a far decollare la squadra di Montella - aggiunge il quotidiano - dal momento che la catena di sinistra è diventato un ingranaggio perfetto a partire dalla scorsa pausa di settembre.

Ribery aspetta ancora la prima partita senza essere sostituito, Dalbert è stato sostituito una sola volta mentre Caceres, dal momento in cui ha messo piede in campo, ci è sempre rimasto. Sono loro tre a formare la catena di sinistra di una Fiorentina che a Brescia cerca la quarta vittoria consecutiva.