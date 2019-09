CACERES, La scommessa vinta: sarà una colonna?

Spazio alla figura di Martin Caceres sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino, dopo l'ottima prova di sabato contro la Juventus: l'uruguaiano, oltre ad essere stato un colpo quasi al fotofinish sul mercato, è anche una scommessa visto che era reduce da un girone di ritorno alla Lazio trascorso soprattutto in infermeria. Eppure su Caceres è stato proprio Montella a scommettere, il primo ad avallare l’operazione concretizzatasi negli ultimi giorni di mercato. Non c’è da stupirsi, è il difensore con le caratteristiche richieste dall’allenatore, che siano tecniche o caratteriali. Se in passato non sono mancate disavventure fuori dal campo, e qualche incidente di troppo in macchina, sono molte di più le vittorie sul rettangolo verde. Oltre all’esperienza dettata dal curriculum, Caceres ha mostrato subito doti da leader, finendo presto sul tabellino degli ammoniti contro la Juve ma continuando a giocare senza condizionamenti. Se la condizione fisica sarà favorevole, Caceres si candida a diventare una delle colonne della difesa, forte di quella duttilità che gli consentirebbe di giocare anche in una linea a quattro, o da terzino di spinta sulla corsia mancina