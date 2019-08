CACERES, Era la prima scelta anche per Montella

Caceres in, Simeone out. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, per l'uruguaiano, svincolato, è stato trovato l'accordo sull'ingaggio e oggi è atteso a Firenze. E' stata battuta così la concorrenza dell'altra pista che portava a Lorenzo Tonelli che alla fine potrebbe rimanere a Napoli. Caceres è la soluzione che piace e convince di più. Era la prima scelta anche per l'allenatore viola.