CACERES, Arriva il jolly per la difesa di Montella

Come evidenziato da La Nazione, la Fiorentina sarà la quarta squadra italiana di Martin Caceres dopo Juventus, Hellas Verona e Lazio. Al trentaduenne, bloccato spesso da contrattempi fisici durante la sua carriera, è stata attribuita la caratteristica di jolly difensivo. I viola sperano infatti che Caceres possa mettere a disposizione di Montella la sua duttilità, sia come esterno basso di destra (alternativa a Pol Lirola) che come centrale difensivo in una linea a quattro, ma anche a tre. A Firenze lo lega già un dolore autentico per la morte di Davide Astori, analoga - come da lui spiegato - a quella del fratello un anno prima.