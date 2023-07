CABRAL, Più probabile la sua cessione rispetto a Jovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Salernitana ha riscattato Boulaye Dia, uno degli obiettivi per l'attacco assieme a Nzola, per 12 milioni. Per liberare un posto là davanti però serve la cessione di uno tra Cabral e Jovic, con il primo che ha più probabilità di lasciare Firenze. In uscita c'è inoltre anche Kokorin, il quale potrebbe ricevere una proposta dall’Arabia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.