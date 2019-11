C. SPORTIVO, Tutti i dettagli: tetti verdi e molti alberi

Spazio al nuovo centro sportivo della Fiorentina che verrà edificato sui terreni di Bagno a Ripoli sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, ci saranno cinquanta milioni di investimento, 25 ettari di terreno, con 10-12 campi da gioco di cui tre illuminati con torri faro basse per non impattare sull’ambiente. Così come soltanto tre saranno i campi in erba sintetica. Il masterplan sarà presentato al Comune entro il 30 novembre: da qui a quella data proseguiranno i lavori di ripulitura dell’area, mentre è già stata presentata la domanda per realizzare una recinzione temporanea. L’obiettivo è di far partire i lavori in estate. Nelle prossime settimane la Fiorentina visiterà tutti i centri sportivi più belli d’Italia, a partire da Trigoria ma anche d’Europa (Manchester, Tottenham, Barcellona e Ajax). Ai giovani under 15 sarà destinato l’attuale centro sportivo Astori, il nuovo training center offrirà pari opportunità a donne e uomini. In tutto tre costruzioni ad andamento orizzontale (due-tre piani), con i tetti verdi anziché rossi realizzate sullo stile delle ville padronali della zona, dove saranno realizzate anche le foresterie. I giocatori della prima squadra avranno anche a disposizione una suite per i ritiri, i campi saranno recintati a gruppi e non singolarmente e ciascuno sarà circondato da alberi: saranno realizzate piste per jogging e trekking. La palestra per gli allenamenti indoor avrà una spa e con percorso benessere, piscine, sala spinning. Il centro sarà realizzato in ogni sua parte con materiali naturali, integrati con l’ambiente.