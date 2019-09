C. SPORTIVO, Costerà 10 mln: cosa comprenderà

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si può leggere del summit andato in scena ieri tra Joe Barone e il sindaco di Campi per la realizzazione del centro sportivo viola in via Allende, nell'area compresa tra Villa Montalvo e la Asmana Spa, all'ingresso della città. Il Comune ha dichiarato come l'interesse dei viola per l'area sia veramente forte. Per Commisso ora si tratterebbe di un'operazione da circa 10 milioni di euro che prevede la realizzazione di campi d'allenamento per la prima squadra, per il vivaio e per le Women's, un mini stadio per la Primavera con gradinate coperte da 500 posti, palestra, area relax, camere per giocatori e anche la sede dello stesso club. C'è ottimismo e i due interlocutori ieri hanno assicurato che presto sarà tutto più chiaro e definitivo.