C. SPORT - STADIO, Tris al centro: novità Mandragora

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - Stadio, quella locale in verde, fa il punto sul casting di mercato della Fiorentina per quanto riguarda il centrocampo. Tre i nomi più in auge, secondo il quotidiano, che parte da Ismael Bennacer, regista dell'Empoli sul quale però si sono posate diverse attenzioni, oltre a quella viola. Anche per questo non è da sottovalutare quello di Rolando Mandragora, portato all'Udinese dallo stesso Daniele Pradè, sul quale però la Juventus ha ancora una clausola di recompra attiva, a 30 milioni. Infine, si continua a monitorare la situazione di Andrea Bertolacci, presto svincolato dal suo contratto con il Milan.